انتصر الهلال على مضيفه العدالة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وبذلك يتأهل الهلال لدور الـ16.شهد اللقاء سيطرة هلالية رغم إراحة المدرب الإيطالي عدداً كبيراً من اللاعبين الأساسيين، وكاد عبدالله الحمدان يهز الشباك مبكراً بعد أن لعب كرة مقصية لكنها مرت بجوار القائم، وسدد كنو كرة ثابتة للهلال ارتطمت في القائم الأول ووصلت للقائد علي البليهي الذي سددها في المرمى وتصدى لها الحارس، لتعود لكايو الذي أسكنها الشباك، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود البليهي في حالة تسلل.ومن مجهود فردي رائع تسلم عبدالله الحمدان الكرة من محمد كنو من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس هدفاً للهلال (د:44)، وسدد كنو كرة قوية مرت بجوار القائم، وواصل الهلال ضغطه وسدد عبدالكريم دارسي كرة قوية مرت بجوار القائم على يمين الحارس، وسدد محمد القحطاني كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة لركلة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدف دون مقابل، وبذلك يتأهل لدور الـ16، فيما غادر العدالة منافسات البطولة.