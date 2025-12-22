أنهت إسبانيا عام 2025 في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«FIFA»، فيما واصل المنتخب الأردني تقدمه بعد ارتقائه مرتبتين، عقب حلوله وصيفاً في بطولة كأس العرب، فيما احتل المنتخب السعودي المركز 60 عالمياً.



وشهدت نسخة ديسمبر من التصنيف العالمي إقامة 42 مباراة، أبرزها المواجهات التاريخية والمثيرة ضمن منافسات كأس العرب، التي احتضنتها دولة قطر. ورغم تتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة الإقليمية بعد فوزه في النهائي الذي أُقيم على ملعب لوسيل، إلا أنه بقي في المركز الـ11 عالمياً دون تغيير، وبفارق ضئيل بلغ 0.54 نقطة فقط عن كرواتيا صاحبة المركز الـ10.



ونجحت إسبانيا في الحفاظ على موقعها في الصدارة، بعد أن انتزعت المركز الأول من الأرجنتين خلال تصنيف سبتمبر، لتُنهي العام في المركز الأول عالمياً، فيما جاءت الأرجنتين في المركز الثاني، وحافظت فرنسا على المركز الثالث. واكتملت قائمة الـ10 الأوائل بكل من إنجلترا رابعة، والبرازيل خامسة، والبرتغال سادسة، وهولندا سابعة، وبلجيكا ثامنة، وألمانيا تاسعة، ثم كرواتيا عاشرة.



ولم تشهد المراكز الـ33 الأولى أي تغييرات تُذكر، في حين لم تتمكن سوى 3 منتخبات من تحسين ترتيبها بأكثر من مركز واحد، يتقدمها المنتخب الأردني الذي صعد إلى المركز 64 عالمياً (+2)، إلى جانب فيتنام التي تقدمت 3 مراكز لتحتل المرتبة 107، وسنغافورة التي صعدت إلى المركز 148 (+3).



وكان منتخب كوسوفو من أبرز مفاجآت عام 2025، بعدما جمع 89.02 نقطة، وهو أعلى رصيد يحققه أي منتخب خلال العام، بفضل 7 انتصارات وتعادلين في 10 مباريات، ليُسجل أكبر قفزة في عدد المراكز خلال الـ12 شهراً الماضية بواقع 19 مركزاً، ويصل إلى المرتبة 80 عالمياً.



كما شهد العام تألق منتخبات أخرى، أبرزها النرويج التي حصدت 68.70 نقطة مع حفاظها على مركزها الـ29، إضافة إلى منتخب سورينام الذي صعد 15 مركزاً مقارنة بتصنيف ديسمبر 2024، فيما حقق 12 منتخباً آخر قفزات راوحت بين 10 و14 مركزاً.



وعلى صعيد التوزيع القاري، حافظت أوروبا على هيمنتها داخل قائمة الـ50 الأوائل بوجود 26 منتخباً، تليها أمريكا الجنوبية بـ7 منتخبات، ثم أفريقيا بـ7 أيضاً، مقابل 5 منتخبات لكل من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومنتخب واحد من أوقيانوسيا.