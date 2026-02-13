واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على مضيفه الشباب بنتيجة 5/ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق الأهلي الذي تمكن من هز شباك الشباب بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق مدافعه ريان حامد، وضاعف فرانك كيسيه النتيجة بإحرازه الهدف الثاني (د: 20)، وبعد مرور 5 دقائق فقط استطاع رياض محرز أن يسجل ثالث الأهداف (د: 25)، لينشط اداء الشباب قليلاً وتمكن قائده يانيك كاراسكو من تقليص النتيجة بإحرازه الهدف الشبابي الأول (د: 33)، ولكن سرعان ما سجل إنزو ميلوت الهدف الرابع للأهلي (د: 34)، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز يانيك كاراسكو الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه الشباب من ركلة جزاء (د: 44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بـ4 أهداف لهدفين.



وفي الشوط الثاني كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة عن طريق رياض محرز ولكن حارس الشباب مارسيلو غروهي أبعدها لركلة زاوية، ومن ثم رأسية من إيبانيز وتصدى لها غروهي مجدداً، ورد الشباب بتسديدة من كاراسكو تصدى لها حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومن ثم تسديدة عبدالرزاق حمدالله ولكنها مرت بجوار القائم، وتمكن إيفان توني من تسجيل الهدف الخامس لفريق الأهلي من ركلة جزاء (د: 83)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بـ5 أهداف لهدفين.



وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الـ15 ليصل للنقطة 50 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى الشباب الخسارة الـ10 وتجمد رصيده عند 19 نقطة وفي المركز الـ14.