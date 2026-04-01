خضع الفنان المصري أحمد سعد لجلسة إزالة وشم من ذراعه، موثقاً اللحظة بمقطع فيديو نشره على حسابه في «إنستغرام»، في خطوة تحمل رسالة خاصة لجمهوره.

خطوة تعكس حرية الاختيار

شدد سعد على أن هذه الخطوة لا تعكس معارضته لأي شخص يختار رسم الوشم، وإنما تهدف إلى التعبير عن نفسه واختياراته الشخصية بطريقته الخاصة.

الفنان أحمد سعد أثناء خضوعه لإزالة الوشم من ذراعه.

رسالة لجمهوره

وقال أحمد سعد خلال مقطع فيديو: «أنا عايز أوصل رسالة من إزالة الوشم بتاعي، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وأنا كمان حر أعبر عن الرسالة اللي أنا حابب أوصلها بالشكل اللي أنا شايفه».

حرية التعبير الشخصية

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل حرية الفرد في اتخاذ قراراته الشخصية، مؤكداً أن حقه في توصيل رسالته الخاصة لا يتعارض مع حرية الآخرين في اختيار أسلوب حياتهم.

5 ألبومات غنائية

وكشف أحمد سعد سابقاً عن استعداده لطرح خمسة ألبومات غنائية متنوعة، يضم الأول أغاني حزينة بطابع درامي، بينما يأتي الثاني بروح مرحة وفكاهية تستهدف الترفيه وإسعاد الجمهور.

مفاجأة أوركسترالية

وأوضح أن الألبوم الثالث سيكون صيفياً بإيقاعات راقصة مثل التكنو والهاوس، في حين يستلهم الرابع أجواء الموسيقى الكلاسيكية المرتبطة بزمن أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، أما الخامس فسيكون مفاجأة كبيرة في شكل ألبوم أوركسترالي متكامل، مع تأكيده على تقديم تجربة مختلفة في كل عمل.