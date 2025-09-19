حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رقماً قياسياً جديداً بعد تسجيله هدفاً في اللقاء الذي فاز فيه فريقه على نابولي الإيطالي 2-0، مساء أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 56 بضربة رأسية متقنة، بعد تمريرة رائعة من زميله فيل فودين.

أسرع 50 هدفاً

رونالدو في الصدارة

بهذا الهدف، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفاً، حيث حقق ذلك في ظهوره الـ49 فقط بالمسابقة، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم الهولندي رود فان نيستلروي، الذي احتاج إلى 62 مباراة لتسجيل نفس العدد من الأهداف.ورغم هذا الإنجاز الكبير، لا يزال الطريق طويلاً أمام هالاند لمعادلة الرقم التاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الحالي، الذي يتربع على صدارة الهدافين في دوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفاً، فيما يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في المركز الثاني في القائمة بـ129 هدفاً.