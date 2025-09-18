واصل الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق نيوم انتفاضته محققاً فوزه الثاني على التوالي والفوز الأول على أرضه وبين جماهيره، بعد تفوقه على ضيفه الأخدود بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري المحترفين «جولة عزنا بطبعنا».شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين وإن كانت الأفضلية تميل لفريق نيوم، فبعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاقة اللقاء سدد لاعب نيوم أمادو كوني كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم، وواصل نيوم سيطرته ومن تمريرة أرضية من عبدالله دوكوري سدد عبدالملك العييري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الأخدود كهدف أول لنيوم (د: 28)، وهدد كوني مرمى الأخدود مجدداً بتسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس صامويل ليما بصعوبة لركلة زاوية، وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الأخدود غوهان غول أن يهز شباك نيوم بتسديدة أرضية ولكنها مرت بجوار القائم، وفي واحدة من أجمل الفرص الضائعة سدد عبدالعزيز نور لاعب نيوم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة لتحرم نيوم من الهدف الثاني، وكاد مدافع نيوم ناثان زيزي أن يهز شباك فريقه بالخطأ بعد أن أراد إبعاد الكرة ولكنها اتجهت لمرمى فريقه ومرت بجوار القائم، وواصل الأخدود ضغطه وسدد اللاعب الشاب عبدالعزيز الهتيلة كرة قوية مرت فوق العارضة، وفي الوقت بدل الضائع تحصل لاعب الأخدود خوان بيدروزا على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء ليغادر الملعب، لينتهي اللقاء بفوز نيوم بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق نيوم فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الحزم، فيما تلقى الأخدود الخسارة الثالثة على التوالي وبقي بدون نقاط وسيواجه مضيفه الهلال في الجولة القادمة.