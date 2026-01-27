كشفت الفنانة المصرية نسرين أمين نجاتها من الوقوع في مقالب الفنان رامز جلال العام الحالي، بعد وقوعها فيها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

هربت من رامز

وقالت في تصريحات إعلامية في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب: «الحمدلله هربت السنة دي من برنامج رامز للمقالب».

وفيما يتعلق بعرض فيلم «بيج رامي» الذي تشارك بطولته مع الفنان رامز جلال، أكدت عدم تحديد موعد لعرض الفيلم حتى الآن.

أعمال فنية

من جهة ثانية، تشارك نسرين أمين في رمضان القادم بمسلسل «حق ضايع»، وبدأت بتصوير أول مشاهدها فيه مع الفنان أحمد صلاح حسني.

مسلسل «حق ضايع» بطولة أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

كما تعاقدت نسرين أمين على بطولة عمل درامي جديد بعنوان «البخت» للنجم الإماراتي مروان عبدالله صالح، ومن المقرر عرضه رمضان القادم.

و«البخت» بطولة: نسرين أمين، النجم الإماراتي مروان عبدالله صالح، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، ومن إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً.