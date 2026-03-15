أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري لـ«عكاظ»، أن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والأهلي والاتحاد والخلود التي ستقام الأربعاء القادم 18 مارس 2026، تمثل واحدة من أكثر المحطات إثارة في الموسم الكروي السعودي، لما تحمله من تاريخ عريق وقيمة كبيرة لدى الأندية والجماهير، إذ إن هذه البطولة ظلت عبر سنوات طويلة عنواناً للمنافسة القوية والطموح المشروع لكل فريق يسعى لكتابة اسمه في سجل الأبطال.



وأوضح أن جماهير الكرة السعودية تترقب انطلاق هذه المواجهات بكل شغف، إذ تحمل هذه المرحلة من البطولة طابعاً مختلفاً يجمع بين الحماس والترقب والضغوط النفسية الكبيرة، سواء على اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى الجماهير التي تعيش تفاصيل هذه المواجهات لحظة بلحظة.



وبين الناشري أن مباريات هذا المستوى غالباً ما تتجاوز حدود المنافسة الفنية داخل الملعب، لتدخل في إطار الصراع الذهني والنفسي، ويتحمل اللاعبون ضغوطاً كبيرة تتعلق بحجم التوقعات الجماهيرية والإعلامية، وهو ما يتطلب قدراً عالياً من التركيز والانضباط الذهني، خصوصاً في المباريات الحاسمة التي لا تقبل الكثير من الأخطاء.



وأضاف أن الوصول إلى المباراة النهائية في مثل هذه البطولات الكبرى لا يعتمد فقط على المهارات الفردية أو الخطط التكتيكية، بل يرتبط أيضاً بمدى الجاهزية النفسية والقدرة على إدارة لحظات الضغط داخل المباراة، فالفريق الذي يستطيع الحفاظ على توازنه الذهني في الأوقات الحاسمة غالباً ما يمتلك الأفضلية في حسم النتائج.



وأكد أن الجماهير تمثل جزءاً مهماً من المشهد النفسي في كرة القدم، فهي عنصر دعم وتحفيز كبير عندما يكون الفريق في أفضل حالاته، لكنها في الوقت نفسه قد تضاعف الضغط على اللاعبين إذا لم يتمكنوا من التعامل مع التوقعات المرتفعة، لذلك فإن اللاعبين الكبار هم من يستطيعون تحويل هذا الضغط إلى دافع إيجابي داخل أرض الملعب.



وأشار إلى أن المدربين أيضاً يقفون أمام اختبار حقيقي في مثل هذه المواجهات، إذ يتطلب الأمر قراءة دقيقة للمباراة، وقدرة على اتخاذ قرارات تكتيكية حاسمة في اللحظات المناسبة، إضافة إلى الدور النفسي في تحفيز اللاعبين وتهيئتهم ذهنياً للتعامل مع مجريات اللقاء.



وخلص الناشري إلى القول: «عالم كرة القدم يظل مليئاً بالمفاجآت، وصعوبة التوقع بنتائج المباريات الكبرى تبقى جزءاً من جمال هذه اللعبة، فالتاريخ الكروي يثبت أن الحسم لا يكون دائماً للأكثر ترشيحاً، بل للفريق الذي يقدم الأداء الأفضل في يوم المباراة ويستطيع استثمار الفرص والتعامل بذكاء مع تفاصيل المواجهة».