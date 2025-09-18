تغادر بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، اليوم (الخميس)، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي والمقامة في قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.وكانت قد أوقعت القرعة أخضر الناشئين في المجموعة الثانية، حيث يلتقي في افتتاح مشواره بالبطولة المنتخب البحريني يوم 20 سبتمبر على استاد سحيم بن حمد، ومن ثم يواجه المنتخب الكويتي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر في ثاني مبارياته على استاد حمد الكبير، وفي الملعب ذاته يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم الجمعة 26 سبتمبر.وضمت قائمة المدرب عبدالوهاب الحربي (23) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل هبه، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ياسر عوض، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، محمد مدخلي، ماهر طواشي، عبدالله هزازي، حبيب آل نتيف، عبدالرحمن سفياني، أحمد عشي، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري، ومختار برناوي.وكان المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أقام معسكرًا إعداديًا على مرحلتين، الأولى في الطائف، والثانية في مدينة ليموج الفرنسية تخللها المشاركة في بطولة ليموج الودية.