النجار يتألق ويسجل رقماً جديداً

سجل حارس النصر راغد النجار رقماً جديداً منذ انضمامه لنادي النصر من حيث «الكلين شيت» والخروج من المباراة بشباك نظيفة هو الأول في المباراة الأولى له هذا الموسم، بعد تحقيقه العام الماضي «كلين شيت» في دوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران ونال جائزة رجل المباراة كأفضل لاعب.

وساهم راغد النجار في فوز فريقه على الخلود بشكل مباشر نظير تألقه طيلة مجريات المباراة، متوجاً هذا التألق بالتصدي لركلة جزاء مزياني ماوليدا لاعب الخلود في الجولة الثانية من دوري روشن.

وبعث النجار برسائل اطمئنان لجماهير النصر بأن مركز الحراسة في أمان، في ظل التنافس القوي بين نجوم خط الحراسة على تمثيل الفريق، مؤكداً أن الكرة السعودية ولّادة متى ما وجد نجومها الفرصة السانحة.

وأكد راغد النجار أن فريق النصر يسير بثبات فني مع مدرب الفريق خورخي جيسوس، وهو الأمر الذي ساهم في صدارة الفريق لترتيب دوري روشن بالعلامة الكاملة، بعكس ما كان يحدث في النسخ السابقة، مطالباً زملاءه بضرورة مواصلة خطف النقاط لضمان الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، لحين تحقيق اللقب الذي طال انتظاره من الجماهير النصراوية.

ويتمتع النجار بمقومات الحارس المتمكن من بنية بدنية وسرعة في رد الفعل تؤهله للتألق في حماية العرين النصراوي، إذ تصدى لركلتي جزاء من أصل ثلاث، ونسبة نجاح تصل لـ67% في التصدي لركلات الجزاء.