جيسوس: النصر مكانه بين «نخبة آسيا»

أكد مدرب النصر جورجي جيسوس، جاهزية فريقه اليوم (الأربعاء) لمواجهة استقلال الطاجيكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.وأوضح المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي قائلاً: «سعيد بوجودي معكم إعلامياً، والنصر يفترض أن يكون حاضراً في دوري أبطال آسيا للنخبة وليس دوري أبطال آسيا 2، وسنكون جاهزين وسنعمل بجدية من أجل إسعاد جمهور النصر بالفوز».وأضاف جيسوس مبرزاً أهمية المنافسات: «جميع البطولات مهمة، ومن أهدافنا تحقيق الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2، وهي بطولة يمكن مقارنتها بالبطولة العربية التي حققها النصر سابقاً».وتابع موضحاً وفرة العناصر في صفوفه: «في نادي النصر لدينا مجموعة كبيرة يمكنني الاعتماد عليها، ومن الطبيعي أن نخوض مباراة كل 3 أيام كما هو الحال هنا وفي بقية العالم، ولدينا نجوم أستطيع التنسيق بينهم».وأشار كذلك إلى جاهزية الفريق من الناحية البدنية والفنية بقوله: «في مجال التكنولوجيا لا يوجد ما هو سر، فقد لعبنا قبل يومين، وكان اليوم التالي مخصصاً للاستشفاء، وليس هناك ما نتوهمه. سنطبق أفكارنا ونطمح للفوز في المباراة، وكرة القدم أحياناً تفرض علينا الظروف. الحراس جميعهم جاهزون، وسأقرر من سيشارك بناء على التدريب الأخير».واستطرد جيسوس مبيّناً وضعية التشكيل الأساسي: «في الوقت الحالي ليس لدي تشكيل ثابت، أما هارون كمارا فهو من اللاعبين الذين استقطبهم النادي أخيراً، وأشكر الإدارة على جلبه لأنه سيكون إضافة مهمة للفريق».من جانبه، أكد اللاعب هارون كمارا خلال حضوره المؤتمر الصحفي إلى جانب جيسوس: «جميعنا جاهزون، وسنقدم كل ما بوسعنا لتقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز لإسعاد الجمهور. سنعمل ونجتهد، ويبقى القرار بيد المدرب، وسأحرص على أن أكون عند حسن ظنه وظن الجميع».