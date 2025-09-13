حقق فريق الاتحاد رقماً تاريخياً في دوري روشن بعدما تغلب على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء (الجمعة) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الاتحاد، حامل لقب النسخة الماضية، قد استهل مشواره في الدوري بانتصار كبير على الأخدود بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية، ليحرز تسعة أهداف في أول مباراتين.

ووفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإن الاتحاد سجل 9 أهداف في أول جولتين من الدوري للمرة الأولى في تاريخه، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

كما سجل الفريق فوزه في أول جولتين من الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعد لمواجهة النجمة في الجولة القادمة.

وغاب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الاتحاد بسبب الإصابة، رغم ذلك واصل الفريق تألقه الهجومي.

أهداف مباراة الاتحاد والفتح

سجل أهداف الاتحاد كل من حسام عوار في الدقيقة 22، وستيفن بيرجوين الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 35 و39، فيما أضاف مهند الشنقيطي الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

في المقابل، جاءت أهداف الفتح عن طريق ماتياس فارغاس في الدقيقة 33، وسفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 69.