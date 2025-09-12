للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.. 15 لاعبًا فرنسيًا في دوري روشن

للمرة الأولى تتعاقد أندية دوري روشن السعودي مع 15 لاعبًا فرنسيًا، العدد الأكبر من التعاقدات من جنسية واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي انتهت في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث تعاقد نادي نيوم مع أول لاعب فرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم، وهو المهاجم ألكساندر لاكازيت، ثم بعد ذلك تعاقدوا مع الموهبتين، المدافع الشاب ناثان زيزي (20 عامًا) ولاعب الوسط سايمون بواربري (19 عامًا)،بعد فراغهما من تمثيل المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا في تصفيات أوروبا، كما أعلن نادي الشباب تعاقده في اللحظات الأخيرة مع ياسين عدلي، وتعاقدت أندية الهلال والأهلي والتعاون، مع 6 فرنسيين، بواقع لاعبين لكل ناد، فاستقطب الهلال الظهير الدولي ثيو هيرنانديز، والحارس ماتيو باتوييه. أما الأهلي فضم لاعبا الوسط إينزو ميو وفالنتين أتانغانا، كما أعلن نادي التعاون في اليوم الختامي للانتقالات عن تعاقده مع رومان فايفر لاعب بورنموث الإنجليزي، وكان قبلها حصل على خدمات لاعب لينس الفرنسي، أنجيلو فولغيني على سبيل الإعارة، يملك فريقا النصر والرياض، تجربتين رائعتين في الموسم الماضي، مع الفرنسيين محمد سيماكان، مدافع النصر، ولاعب الرياض يوان باربيت، فعزز النصر صفوفه بالفرنسي الآخر كينغيسلي كومان، الجناح السابق في بايرن ميونخ الألماني، واستعان الرياض بخدمات الجناح تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري السابق، لتعزيز القدرات الهجومية في الفريق الذي ينافس في الدوري للموسم الثالث على التوالي، فيما تعاقد ضمك والنجمة مع فرنسيان، من الدوري التركي، هما لاعب الوسط نبيل عليوي، لاعب ضمك من نادي أضنة ديمرسبور التركي، فيما ضم النجمة الجناح بلال بوطوبة لاعب هاتاي سبور، وحذا نادي الحزم، حذو الصاعدين الآخرين نيوم والنجمة، في التعاقد مع الفرنسيين، فتعاقد مع لاعب الوسط لورينتز روزييه، بعد نهاية عقده مع فورتونا سيتارد الهولندي.