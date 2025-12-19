تتسارع وتيرة العمل في استاد أرامكو بمدينة الخبر، استعداداً لاستقبال أكثر من 47 ألف مشجع خلال الأشهر القليلة القادمة، في واحد من أبرز المشاريع الرياضية الوطنية التي تعكس التحول الكبير في البنية التحتية بالمملكة.

إنجازات إنشائية بارزة

وشهد المشروع مؤخراً اكتمال رفع السقف الذي يزن آلاف الأطنان، في خطوة هندسية لافتة، إلى جانب الانتهاء من تأسيس منافذ التكييف، بما يضمن جاهزية المنشأة للعمل وفق أعلى معايير الراحة والتشغيل.

جاهزية الضيافة

ضمن مراحل التشطيب المتقدمة، اكتمل تأثيث وتشطيب أول جناح لكبار الشخصيات (VIP)، ما يعكس التركيز على تجربة ضيافة متكاملة تلبي متطلبات الفعاليات الكبرى والجماهير المختلفة.

ملامح الشكل النهائي

وبدأت فرق العمل تكسية السقف والواجهات الخارجية، بالتوازي مع تأسيس قواعد الشاشات العملاقة، في مشهد يؤشر إلى اقتراب اكتمال الهوية البصرية للاستاد واستعداده لاستضافة الأحداث.

أيقونة وطنية جديدة

ويُعد ملعب أرامكو مشروعاً نوعياً صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، بطاقة استيعابية تتجاوز 47 ألف مقعد، وعلى مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع، مع مواقف سيارات تستوعب نحو 9 آلاف مركبة. واستُلهم تصميمه من مفهوم «الدوامة»، الذي ينعكس بوضوح في واجهته المعمارية وتفاصيله الداخلية، ليشكل إضافة جمالية للمشهد الحضري في المنطقة الشرقية.

جودة حياة واستدامة

يمثل الاستاد نموذجاً لمنشآت رياضية تضاهي أفضل الملاعب العالمية، ويجسد ما وصلت إليه المملكة من قدرة على تنفيذ مشاريع كبرى بمعايير عالمية، في انسجام مع مستهدفات جودة الحياة وبرامج التنمية الشاملة.