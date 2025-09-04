بعد منافسة مع تشيلسي.. روجر فيرنانديز «اتحادي»

توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق نهائي مع سبورتينغ براغا البرتغالي لضم جناحه الأيمن، روجر فيرنانديز، وفقاً لما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو.

وأوضح خبير الانتقالات أن الصفقة ستكلف الاتحاد أكثر من 30 مليون يورو، ومن المتوقع توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام تشيلسي بضم الموهبة البرتغالية، إلا أن الاتحاد نجح في حسم الصفقة لصالحه لتعزيز خط هجومه في الموسم الجديد.

ولعب صاحب الـ19 عاماً 48 مباراة بقميص براغا في الموسم الماضي (2024-2025)، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد روجر فيرنانديز مع سبورتينغ براغا حتى 30 يونيو 2028، وتقدر قيمته السوقية بـ22 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».