كومو الإيطالي يعلن فسخ عقد اللاعب الإنجليزي ديلي آلي

أعلن نادي كومو الإيطالي فسخ عقده بالتراضي مع اللاعب الإنجليزي ديلي آلي، لاعب توتنهام هوتسبير وإيفرتون السابق، بعد أن لعب 10 دقائق فقط مع الفريق.وانضم آلي «29 سنة» إلى كومو في يناير بعقد لمدة 18 شهرًا، لكنه خاض مباراة واحدة فقط تلقى خلالها بطاقة حمراء مباشرة في مباراة أمام ميلان في مارس الماضي.وأوضحت الإدارة في بيان مشترك مع اللاعب أن الطرفين اتفقا على فسخ العقد، مشيرين إلى أن آلي يسعى للحصول على فرص لعب منتظمة، ولأنه لم يكن جزءًا من الخطط الفورية للفريق، كان الانفصال القرار الأنسب قبل إغلاق سوق الانتقالات.وشهدت مسيرة ديلي آلي الاحترافية منعطفات كبيرة، إذ بزغ نجمه مبكراً عندما انتقل إلى توتنهام في 2015 ليتألق هناك بشكل لافت ويحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لموسمي (2016 - 2017). كما كان أحد أبرز النجوم التي ساهمت في وصول الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وشارك خلال هذه الفترة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.وكان موسم 2019 هو بمثابة بداية النهاية للاعب ديلي آلي الذي خسر مكانه الأساسي في توتنهام بداعي الإصابات والمشكلات الانضباطية، وحاول النجم الإنجليزي أن يستعيد بريقه في تجارب عدة مع أندية إيفرتون وبشكتاش التركي، وأخيراً كومو الإيطالي، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.