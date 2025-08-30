نجح المحترف في صفوف لانس الفرنسي النجم السعودي سعود عبدالحميد، في المساهمة في انتصار فريقه على بريست، الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، إذ سجل ماما بالدي الهدف الأول لفريق بريست في الدقيقة 24، قبل أن يرد لانس بثلاثية، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب بريست رادوسلاف مايوفسكي في الدقيقة 55، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين، وافتتح فريق لانس أهدافه في مرمى بريست عن طريق فلوران توفين في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مورجان غيلافوغي الهدف الثاني في الدقيقة 78، واستطاع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد صناعة الهدف الثالث لفريق لانس الذي سجله أدريان تومسون في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة، رفع فريق لانس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي بالتساوي مع فريق باريس «المتصدر» وتولوز «الوصيف».

وحصل اللاعب سعود عبدالحميد رغم مشاركته لـ15 دقيقة على تقييم رائع 7.8 من 10، وهو ثاني أفضل تقييم في فريق لانس، وتغنى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بأداء النجم السعودي التاريخي مع فريقه وكتب: «أي تأثير قام به سعود عبدالحميد أمام بريست منذ مشاركته في الدقيقة 76 شارك بديلاً، الدقيقة 78 لانس يسجل الهدف الثاني، الدقيقة 92 سعود عبدالحميد يصنع الهدف الثالث».

هذا وستكون مواجهة فريق لانس الرابعة في الدوري الفرنسي أمام فريق باريس يوم الأحد 14 سبتمبر القادم الساعة 6:00 مساء.





• المباراة الرابعة بالدوري الفرنسي

الأحد 2025/9/14

باريس سان جيرمان × لانس

6:00 مساء