عمان تهزم مصر بهدفين.. والعراق ينتصر على البحرين

تفوق منتخب عمان على نظيره المنتخب المصري بهدفين دون مقابل، فيما انتصر العراق على البحرين بهدف نظيف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة الخليج تحت 20 سنة والتي تقام حالياً في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية.شهد اللقاء الأول فوزاً مستحقاً لمنتخب عمان على منتخب مصر وبنتيجة 2/ 0، وقدم المنتخب العُماني عرضًا قويًا ومنظمًا على المستويين الفني والتكتيكي، ما مكّنه من حسم اللقاء لصالحه، بينما لم يتمكن المنتخب المصري من استغلال الفرص التي سنحت له خلال مجريات المباراة، وسجل المنتخب العُماني هدفيه في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل حسام الناعبي بعد تمريرة من زميله فهد جميع ليغمزها الناعبي بقدمه اليسرى على يسار الحارس المصري عمرو عادل كهدف أول للمنتخب العماني (د: 8)، قبل أن يعزز أحمد سالم التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ليحسم منتخب بلاده النتيجة مبكراً.وفي اللقاء الثاني تمكن العراق من تخطي منتخب البحرين بهدف دون مقابل في مباراة قوية، واستطاع المنتخب العراقي أن يخطف هدف الفوز من هجمة مرتدة أنهاها اللاعب فليح حسن في المرمى كهدف عراقي (د: 52).وبذلك يتصدر عمان منتخبات المجموعة بفارق الأهداف عن وصيفه العراق اللذين يملك كل منهما 3 نقاط، وسيواجه عمان نظيره البحريني يوم الاثنين القادم، وفي ذات اليوم يلتقي العراق بمنتخب مصر وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.