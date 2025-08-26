الهلال يُغري فيورنتينا بـ 35 مليون يورو لضم كوموزو

يستهدف نادي الهلال التعاقد مع بيترو كوموزو، مدافع فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فقد تقدم الهلال بعرض رسمي قدره 35 مليون يورو لضم المدافع البالغ من العمر 20 عاماً، من أجل تدعيم صفوف الفريق بقيادة المدرب سيموني إنزاغي.





وخاض كوموزو 52 مباراة رسمية مع الفريق الأول لفيورنتينا، سجل خلالها هدفاً واحداً، ويُعد من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الدوري الإيطالي.

ويرتبط اللاعب بعقد مع فيورنتينا يمتد حتى 2029، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 25 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، ما يجعل عرض الهلال مغرياً للنادي الإيطالي.