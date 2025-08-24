هاجمت جماهير نادي النصر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، السيد جورجي جيسوس، بسبب اختياره لاعب المحور عبدالله الخيبري لتنفيذ ركلة الجزاء الرابعة، والتي أهدرها، ليخسر الفريق من خلالها لقب كأس السوبر السعودي الذي أقيم أمس (السبت) في الصين.وأبدت الجماهير استغرابها من قرار جيسوس، في ظل وجود أكثر من لاعب يجيد تنفيذ ركلات الجزاء بشكل أفضل، مثل كومان، مارتينيز، وسيمكان، معتبرة أن هذا الثلاثي يتفوق كثيراً على الخيبري، الذي لا يُجيد تنفيذ الركلات الترجيحية ولا حتى تسجيل الأهداف.وفي المقابل، بررت بعض الجماهير الموقف، مؤكدة أن الخيبري لا يتحمل مسؤولية هذا الاختيار، الذي قد ينعكس عليه نفسياً في المستقبل. فيما طالبت الجماهير النصراوية المدرب جيسوس بتهيئة اللاعب نفسياً أولاً، ثم معالجة الأخطاء التي ارتكبها في النهائي، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول لبعض المراكز التي تحتاج إلى لاعبين مميزين، مع تغيير بعض المحترفين الأجانب الذين لا يحتاجهم الفريق هذا الموسم.