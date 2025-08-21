20 أغسطس 2025 هو يوم مميز في تاريخ أسطورة كرة القدم والنجم العالمي الكبير كريستيانو رونالدو، الذي يحتفل اليوم بمرور 22 عاماً منذ ظهور الأول بقميص منتخب البرتغال.مضت 22 عاماً لأسطورة كرة القدم وهو يرتدي شعار منتخب بلاده منذ اللقاء الأول الذي جمع البرتغال بمنتخب كازاخستان، دخل وقتها بديلاً للنجم الكبير لويس فيغو وفازت البرتغال بنتيجة (1-0).منذ ذلك التاريخ حطم الأسطورة كريستيانو رونالدو كل الأرقام، وكانت كرة القدم قبله شيئاً وبعده أمراً آخر ومختلفاً تماماً، إذ أصبح رونالدو أكثر لاعب في التاريخ يخوض مباريات دولية بعدد (219 مباراة) والهداف التاريخي للمنتخبات برصيد (138 هدفاً).خلال تلك المسيرة نجح كريستيانو رونالدو في تشكيل تاريخ جديد لمنتخب البرتغال الذي لم يحقق أي لقب كبير طوال تاريخه، لكن مع رونالدو كان الأمر مختلفاً، إذ خاضت البرتغال نهائي كأس أمم أوروبا في 2004 قبل أن تصل إلى نصف نهائي مونديال 2006، وفي 2016 كان البرتغاليون مع اللحظة التاريخية والإنجاز الأكبر في تاريخ البلاد عندما رفع كريستيانو رونالدو كأس أمم أوروبا كأول لقب كبير للبرتغال، وفي 2019 حقق مع منتخب بلاده كأس دوري الأمم الأوروبية كثاني لقب كبير للبرتغال.وقاد رونالدو منتخب بلاده خلال هذه المسيرة إلى نهائيات كأس العالم في 5 نسخ متتالية ما بين 2006 و2022 بمعنى أن البرتغال تحضر في المونديال ما دام رونالدو موجوداً.