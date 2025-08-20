بلغت المساهمات التهديفية لكريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي 1196 مساهمة (أهداف وصناعة) على امتداد مسيرته الاحترافية، ليحتل المركز الثاني عالمياً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقاً لإحصاءات منصة Sholy Nation Sports المتخصصة.وعلى الصعيد المحلي، ارتفع رصيد رونالدو إلى 119 مساهمة تهديفية، بعدما صنع هدفاً لمواطنه جواو فيليكس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد في المباراة التي انتهت بفوز النصر 2-1.وكان النجم البرتغالي قد تجاوز حاجز 100 مساهمة مع نادي النصر منذ انضمامه مطلع 2023.ويطمح رونالدو إلى تعزيز أرقامه القياسية وقيادة فريقه نحو بداية قوية هذا الموسم تحت إشراف المدير الفني خورخي جيسوس، مواصلاً مسيرته كأحد أبرز الهدافين وصانعي الأهداف في تاريخ كرة القدم.