أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشعلة للمرة الثانية، بنظام القوائم، ابتداءً من الأحد 24 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025، عبر منصة الجمعية العمومية الانتخابية.وبحسب البرنامج الزمني المعلن، ستجري عملية فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر، على أن يخصص يوم 3 سبتمبر لتلقي الطعون، فيما تمتد فترة النظر في الطعون من 4 إلى 8 سبتمبر. وتُعلن القائمة النهائية يوم 9 سبتمبر، يليها عقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم 10 سبتمبر، مع تحديد 11 سبتمبر لتقديم الطعون على إجراءات الجمعية، و12 سبتمبر للنظر فيها. ويُعتمد محضر الجمعية رسمياً من وزارة الرياضة يوم 14 سبتمبر 2025.ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص اللجنة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص، وصولاً إلى اختيار مجلس إدارة يقود نادي الشعلة في المرحلة القادمة.