في خطوة تعكس تحولاً سريعاً في قرارات وشراكات مؤسسة كرة القدم الآسيوية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد الكرة الرسمية الجديدة لموسم 2025-2026 في بطولتَي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، التي تحمل اسم «بارادايس» من تصنيع شركة «كيلمي»، لتكون المرة الأولى التي تدخل فيها العلامة الإسبانية إلى مسابقات الأندية الآسيوية الكبرى.

ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع سحب قرعة دور المجموعات، ليكرّس ملامح مرحلة جديدة مع كرات رسمية إسبانية الصنع، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي التخلي عن التعاون السابق مع شركة «مولتن» اليابانية، التي كانت قد زوّدت الكرة الرسمية للتصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026. وكانت «مولتن» قد قدمت في يونيو 2024 كرة من طراز «فانتاجيو» الجيل الخامس، صُممت بمواد معاد تدويرها وبمواصفات قال الاتحاد الآسيوي حينها إنها متطورة تضمن الاستدامة ومقاومة الظروف المناخية المتباينة في القارة، في استمرار لشراكة وُصفت آنذاك بالمتينة وطويلة الأمد، لكن ذلك لم يحدث بعد أن اختار الاتحاد الآسيوي هذه المرة فتح صفحة جديدة مع الشركة الإسبانية، مانحاً إياها مسؤولية تصنيع وتوريد الكرات الرسمية لموسم بطولات الأندية المقبل، في خطوة قد تعكس مرونة مؤسسية وإرادة في إعادة تعريف هوية مسابقاته، لكنها أيضاً خطوة مثيرة للتساؤلات بعد أن ارتبطت كرة «مولتن» اليابانية بالبطولات الآسيوية في الأعوام الأخيرة، وواجهت أخيراً بعض الانتقادات والمراجعات لمواصفاتها، ولم يفصح الاتحاد القاري إن كانت الشراكة الجديدة نابعة عن رغبة في التجديد ورفع معايير الكرة الرسمية المستخدمة في بطولات القارة الصفراء، أم أنها مجرد خطوة تسويقية استثمارية مع شركة مصنعة لها تاريخ قديم في إسبانيا وترغب في كسب مزيد من الاعتمادية في البطولات القارية والعالمية، وتحقيق قفزات تجارية لم تحققها الشركة المصنعة منذ الستينيات حين تأسست على يد الأخوان دييغو كويليس وخوسيه كويليس في مدينة إلتشي الإسبانية بمنطقة فالينسيا عام 1963، وكانت في البداية ورشة أحذية، ثم تطورت لتصبح شركة متعددة الجنسيات متخصصة في الملابس والأحذية والمعدات الرياضية.

وجاء التصميم الجديد ليحمل بُعداً رمزياً يجمع بين الشغف والهوية البصرية المعاصرة، بزخارف هندسية وألوان عاكسة تُبرز تنوع القارة ووحدتها في آن واحد.

وسيتم استخدام «بارادايس» في جميع مباريات موسم 2025-2026، لكل من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، مع تخصيص ألوان مختلفة تمنح هوية مستقلة لكل بطولة، ضمن إطار موحّد يعزز مكانة المسابقتين في الروزنامة القارية.

وقال داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن الشراكة مع «كيلمي» تمثل محطة جديدة تعكس التزام الاتحاد برفع مستوى المنافسة وتطوير أدواتها، مؤكداً ثقته في أن الكرة الجديدة ستسهم في الارتقاء بالمستوى الفني.

وبهذا القرار، يطوي الاتحاد الآسيوي صفحة تعاون طويل مع «مولتن»، ليفتح الباب أمام شراكة مختلفة يأمل أن تعيد تشكيل صورة مسابقات الأندية الآسيوية في عيون اللاعبين والجماهير، في وقت تسعى فيه القارة لتثبيت موقعها في المشهد الكروي العالمي.