تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فنربخشة التركي عن دور البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في تغيير شخصيته.وقال تاليسكا: «رونالدو كان رائعا بدون أدنى شك واللعب معه من الأمور الجيدة أيضا فهو هادئ ويتمتع باحترافية عالية».وأضاف «هو دائما جاهز للمشاركة بسبب تواجده في صالة الألعاب الرياضية باستمرار والحفاظ على نظامه الغذائي وسعدت باللعب معه بكل تأكيد لأننا نجحنا في تكوين شراكة هجومية جيدة».وتابع «رونالدو أحد أكثر الأشخاص الذين ساعدوني على فهم من أكون لأنه ساهم في تغيير تفكيري على المستوى الرياضي».واختتم «اللعب مع هذا المستوى من اللاعبين يجعلك تتغير شيئا فشيئا وهذا كل ما يمكنني قوله».