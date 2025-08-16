ينطلق اليوم السبت معسكر المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً في مدينة الباحة، الذي يستمر حتى 25 من الشهر الجاري، تحت إشراف المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، التي تم تعيينها في يونيو الماضي. ويأتي المعسكر في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئات التي تستعد مدينة الخبر لاستضافتها في شهر أكتوبر القادم، ليُسجل المنتخب أول مشاركة فيها منذ تأسيسه في فبراير 2023. ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبات، وتقوية الانسجام بينهن بما يضمن الأداء المميز في المنافسات القارية والدولية.وضمّت قائمة المعسكر 23 لاعبة، هن: «الجوهرة تركي، دانة البنعلي، رانسي الحجلي، أسيل سليم، أروى الرشيد، مضاوي العتيبي، ديالا سروجي، لانا علي، مودة المغربي، جوان النصار، سوار عمرو، ريما عبدالعزيز، غدي العتيبي، ريتال حكمي، حصة محمد، زينب رضا، زهراء طالب، دانة الضحيان، نادية صالح، تولين الغامدي، ياسمين مليباري، ميرال داغستاني، ديما الربيعان».ويشمل برنامج المعسكر تدريبات مكثفة تجمع بين الجوانب الفنية والبدنية، وحصصاً تكتيكية لتطوير أسلوب اللعب، إلى جانب أنشطة تحفيزية لبناء شخصية اللاعبات وتعزيز روح الفريق والانضباط، بما ينعكس إيجاباً على أدائهن داخل وخارج الملعب.وأكد الجهاز الفني أن المعسكر يُعد محطة محورية في خطة الإعداد، ويتيح للاعبات فرصة اكتساب الخبرة والتأقلم مع متطلبات البطولات القارية، مع التركيز على صقل المواهب الشابة وتأهيلهن للمنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.من جانبها، أعربت مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد عن أهمية المعسكر، قائلة: «نركز على تطوير مهارات اللاعبات ورفع جاهزيتهن، ونسعى لأن ينعكس هذا الجهد على أداء المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا 2026».ويأتي المعسكر ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم وتطوير الكرة النسائية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة للمنتخبات الوطنية، بما يعكس الالتزام برفع مستوى الرياضة النسائية في المملكة والمنافسة على المستوى القاري والدولي.