تأهل منتخبا الشرقية وجدة إلى نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً في نسختها الأولى، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في المنطقة الشرقية، بعد تفوقهما على الرياض والقصيم، وتُقام المباراة النهائية يوم غدٍ الأحد عند الساعة 8.30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر.

وجاء تأهل الشرقية بعدما كسب نظيره الرياض بنتيجة 1/3، إذ سجل للشرقية فيصل كاملي وفاضل عباس، إضافة لهدف عكسي من حارس الرياض أحرزه يزن العوض بالخطأ في مرماه، فيما سجل هدف الرياض الوحيد اللاعب نواف ناجي، وبدأ منتخب الشرقية مشواره في البطولة بالفوز على القصيم بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب فاضل عباس، فيما تعادل في الجولة الثانية مع منتخب الطائف دون أهداف، وفي اللقاء الأخير من دور المجموعات تفوق منتخب الشرقية على نظيره عسير بهدفين دون رد جاء عن طريق علي حسن وإبراهيم محمد.

فيما تأهل منتخب جدة بعدما تجاوز نظيره القصيم بهدف دون رد سجله اللاعب علي بشير، وبدأ منتخب جدة مشواره بالتعادل مع منتخب الرياض بهدف لكل منهما وسجل لمنتخب جدة اللاعب حاتم حسن، ومن ثم انتصر منتخب جدة على نظيره الأحساء بهدفين دون رد جاء الهدفان عن طريق مروان المولد ويحىى منصور، وفي المباراة الأخيرة تعادل منتخب جدة مع نظيره الحدود الشمالية بهدف لكل منهما وأحرز هدف جدة اللاعب علي بشير ليتصدر جدة فرق المجموعة بأفضلية فارق الأهداف.

يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً، تُقام لأول مرة، وهي امتداد لبطولة تحت 13 عاماً، إذ يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم من هذه البطولات إلى توسيع دائرة المشاركة واكتشاف المواهب في سن مبكرة بما يساهم في بناء جيل واعد قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.