تنطلق، غدًا (الجمعة)، منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، حيث تدخل الفرق المسابقة بطموحات مختلفة، إذ يرغب برشلونة -حامل اللقب- في الحفاظ على زخمه مجددًا في إسبانيا، حيث فاز بلقب الدوري، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، كما أنه ذهب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019.وفي مدريد، يسعى ريال مدريد لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم باهت ومخيب للآمال، حيث خسر لقب الدوري لمصلحة برشلونة، وفشل في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، كما أنه خسر مباريات الكلاسيكو الأربع التي خاضها الموسم الماضي أمام برشلونة.وسيفتتح برشلونة مبارياته بمواجهة مايوركا السبت القادم، بينما يستهل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه أوساسونا الثلاثاء القادم.مباريات الأسبوع الأول:جيرونا × رايو فاليكانوفياريال × ريال أوفييدومايوركا × برشلونةديبورتيفو ألافيس × ليفانتيفالنسيا × ريال سوسييدادسيلتا فيجو × خيتافيأتلتيك بيلباو × إشبيليةإسبانيول × أتلتيكو مدريدإلتشي × ريال بيتيس