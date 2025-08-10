عقد مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام اجتماعه الأول، برئاسة الحكم الدولي السابق رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، مرعي العواجي، الذي افتتح الاجتماع بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على دعمها المتواصل واهتمامها بتطوير قطاع التحكيم في مختلف الألعاب الرياضية، لتعزيز جهود الرابطة في مواكبة الحراك الرياضي، ضمن رؤية المملكة 2030.واستعرض عبدالله النصار المدير التنفيذي للرابطة، خلال الاجتماع إستراتيجية وأهداف الرابطة، ووافق المجلس على الهيكلة الإدارية، واعتمد الهوية الرسمية، والمنصة الرقمية، إلى جانب استعراض الموقع الإلكتروني، واعتماد النظام التقني الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير بيئة العمل بما يخدم الحكام في كافة أنحاء المملكة.وشهد الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء المجلس، حيث تم انتخاب عبدالله الشلوي نائبًا للرئيس، وتكليف الدكتور أيمن الرفاعي مشرفًا على اللوائح القانونية، وميادة الشريدة مشرفة على التحكيم النسائي، وآلاء النملة مشرفة على العلاقات العامة، فيما أوكلت المهام الإدارية والمالية والإعلامية لنايف العصيمي.كما استمع رئيس المجلس إلى مداخلات الأعضاء ومقترحاتهم، التي تركزت على دعم ومساندة منظومة التحكيم في جميع الألعاب الرياضية، بمختلف مناطق ومدن المملكة.