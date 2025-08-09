أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع اللاعب الفرنسي إينزو ميلوت قادماً من نادي شتوتغارت الألماني، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.وبدأ ميلوت (23 عاماً) مسيرته الكروية في فئات الشباب بنادي موناكو الفرنسي، قبل أن يخوض أولى مشاركاته مع الفريق الأول عام 2020، لينتقل في أغسطس 2021 إلى نادي شتوتغارت الألماني، حيث فرض نفسه كلاعب أساسي في صفوف الفريق، وجذب أداؤه أنظار أندية أوروبية كبرى في الدوريات؛ الإسباني والإنجليزي والألماني.وفي الموسم الرياضي الماضي 2024–2025، شارك ميلوت في 29 مباراة ضمن الدوري الألماني، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، وحقق نسبة دقة تمرير تجاوزت 85%، ما جعله أحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي في البوندسليغا.ومثّل ميلوت منتخبات فرنسا السنية تحت 16 عاماً وتحت 17 عاماً وتحت 18 عاماً، كما خاض مع المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) 8 مباريات سجل خلالها هدفين، أحدهما في نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أمام إسبانيا.وقال مدرب الأهلي ماتياس يايسله: تعاقدنا مع إينزو جاء بعد دراسة ومتابعة دقيقة، فهو لاعب يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي، وقادم من الدوري الألماني المعروف بقوته البدنية وإيقاعه العالي، ما يمنحه جاهزية مثالية لخططنا في الموسم القادم، ونحن نتطلع للاستفادة من إمكاناته ليكون إضافة حقيقية مع زملائه اللاعبين.