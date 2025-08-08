أصبحت مسيرة النجم الإنجليزي ديلي آلي «29 سنة» أقرب إلى النهاية من أي وقت مضى، وذلك عقب أن أفصحت صحيفة «ذا أتلتيك» عبر مصادرها أن اللاعب الإنجليزي اقترب من مغادرة ناديه الحالي «كومو الإيطالي» بعد 6 أشهر فقط من انتقاله إليه بعقد لمدة سنة ونصف.وفشل ديلي آلي في إثبات نفسه مع الفريق الإيطالي، إذ لم يشارك سوى في 10 دقائق فقط قبل أن يطرد في ظهور الوحيد.وشهدت مسيرة ديلي آلي الاحترافية منعطفات كبيرة، حيث بزغ نجمه مبكراً عندما انتقل إلى توتنهام في 2015 ليتألق هناك بشكل لافت ويحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لموسمي (2016 - 2017) كما كان أحد أبرز النجوم التي ساهمت في وصول الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ، وشارك خلال هذه الفترة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.وكان موسم 2019 هو بمثابة بداية النهاية للاعب ديلي آلي الذي خسر مكانه الأساسي في توتنهام بداعي الإصابات والمشاكل الانضباطية، وحاول النجم الإنجليزي أن يستعيد بريقه في عدة تجارب مع أندية إيفرتون وبشكتاش التركي وأخيراً كومو الإيطالي ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.