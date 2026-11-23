يدخل نادي أبها مرحلة بالغة الأهمية في مشواره بدوري روشن السعودي، بعد بداية لم تكن بحجم تطلعات جماهيره ومحبيه وعشاقه، إذ وجد الفريق نفسه متذيلاً الترتيب، في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل ثماني خسائر، دون أن يتذوق طعم الانتصار خلال 11 جولة. هذه الأرقام لا تعكس مجرد تعثر عابر، بل تكشف عن أزمة تحتاج إلى وقفة جادة ومراجعة شاملة.

الفريق عانى من عدة جوانب

قال الناقد الرياضي صالح أبو نخاع، في حديثه لـ«عكاظ»: من تابع مشوار أبها خلال الجولات الماضية، يُلاحظ أن الفريق عانى من عدة جوانب تتمثل في غياب الانتصارات التي أفقدت الفريق كثيراً من الثقة، وجعلت كل مباراة جديدة تمثل ضغطاً إضافياً على اللاعبين، واستقبال شباكه 19 هدفاً، وهذا مؤشر يستدعي مراجعة التنظيم الدفاعي والتعامل مع التحولات والهجمات المرتدة، وتسجيل 7 أهداف فقط يكشف عن حاجة الفريق إلى حلول هجومية أكثر فاعلية وقدرة على استثمار الفرص.

بيريجا أمام الاختبار الحقيقي

وتابع أبو نخاع، استمرار المدرب الكرواتي تيو بيريجا يعني أن الإدارة منحت الجهاز الفني فرصة جديدة لتصحيح المسار، لكن هذه الثقة لن تكون كافية ما لم تتحول إلى نتائج ملموسة، حيث أعطى تعادل الفريق أمام الاتحاد مؤشراً إيجابياً، وأظهر أن الفريق قادر على مقارعة المنافسين، ولكن الجماهير لا تبحث عن الأداء الجيد وحده، بل تريد انتصارات تعيد أبها إلى الطريق الصحيح، وتنتظر وضوحاً في القرارات الفنية والإدارية، بعيداً عن تبادل الاتهامات أو تعليق الإخفاق على شماعة الظروف.