يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مرحلة صعبة في منافسات دوري روشن السعودي، بعدما تراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، عقب 12 جولة، حقق خلالها انتصاراً واحداً وثلاثة تعادلات مقابل ثماني خسائر، وسجل لاعبوه 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه 25 هدفاً، بفارق أهداف بلغ سالب 15، في أرقام تكشف حجم التراجع الذي يعاني منه الفريق.

تغييرات فنية لم تُحدِث الفارق

ولم تنجح التغييرات الفنية حتى الآن في إعادة النموذجي إلى الطريق الصحيح، بعدما بدأت الإدارة الموسم بالمدرب الوطني خالد العطوي، قبل إنهاء عقده عقب سبع مباريات اكتفى خلالها بثلاثة تعادلات وأربع خسائر، حاصداً ثلاث نقاط فقط.

وتولى المغربي جمال السلامي المهمة خلفاً له، وسط آمال بإحداث نقلة فنية والاستفادة من خبرته التدريبية، إلا أن النتائج لم تحمل التحسن المنتظر، بعدما حقق الفريق انتصاراً واحداً مقابل أربع خسائر خلال خمس مباريات، مضيفاً ثلاث نقاط إلى رصيده.

تحسن هجومي يقابله خلل دفاعي مستمر

وتكشف الأرقام، أن الفتح سجل خمسة أهداف واستقبل 11 هدفاً خلال فترة العطوي، بينما سجل ستة أهداف واستقبل العدد نفسه تحت قيادة السلامي، ما يعكس تحسناً هجومياً نسبياً، مقابل استمرار الخلل الدفاعي، الذي يبقى أبرز التحديات أمام الجهاز الفني.

عقدة الملعب وغياب الانتصارات

كما تمثل نتائج الفريق على ملعبه مصدر قلق إضافياً، بعدما خاض ست مباريات دون تحقيق أي انتصار، مكتفياً بتعادل واحد مقابل خمس خسائر، وهو ما يضاعف مسؤولية اللاعبين في استعادة ثقة جماهيرهم وتحويل المواجهات المقبلة إلى فرص حقيقية لحصد النقاط.

مواجهات مفصلية قادمة

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع المواجهات المنتظرة أمام الفيحاء والرياض والقادسية والخلود وأبها والنصر، إذ يحتاج الفريق إلى استثمار هذه المباريات وتحقيق نتائج إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر.

مسؤولية الإدارة واختبار البقاء

وأمام هذه المعطيات، تبدو الإدارة مطالبة بمراجعة شاملة للعمل الفني، وعدم حصر الأزمة في تغيير المدربين، خصوصاً أن المؤشرات تؤكد وجود خلل في منظومة الفريق يحتاج إلى معالجة متكاملة.

فالفتح أمام منعطف مهم في موسمه، والسلامي مطالب بإثبات قدرته على إيقاف التراجع وإعادة التوازن إلى الفريق، قبل أن تتعقد مهمة البقاء مع تقدم الجولات، فهل ينجح في إنقاذ النموذجي؟