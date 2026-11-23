أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها وتوسيع التعاون مع الدول التي تحترم سيادتها، مؤكداً أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، دون السعي إلى الهيمنة أو التوسع.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله، خلال مراسم تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد، بينهم السفير الروسي، إن التوترات الأمنية في شرق آسيا والتغيرات الدولية المتسارعة تفرض على بلاده تعزيز قدراتها لضمان أمنها القومي.

وأوضح أن كوريا الشمالية ستواصل العمل لامتلاك القوة اللازمة للدفاع عن سيادتها، مشدداً على أن سياستها الخارجية تقوم على مبادئ الاستقلال والسلام والصداقة، وتوسيع العلاقات مع الدول التي تحترم مصالحها.

ووصف كيم الأوضاع العالمية بأنها تمر بمرحلة من الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبراً أن التطورات الراهنة تفرض إعادة النظر في مفاهيم السيادة والأمن الوطني.

وجاءت تصريحاته خلال مراسم دبلوماسية تولّى فيها شخصياً تسلّم أوراق اعتماد السفراء، في خطوة غير معتادة، إذ جرت العادة أن يتولى مسؤول رفيع المستوى هذه المهمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجمود في العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن، بعد عدم انعقاد لقاء بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارة الأخير إلى آسيا، رغم تلميحات سابقة إلى إمكانية عقد اجتماع بينهما.

وكان الزعيمان قد عقدا قمماً سابقة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، إلا أن المحادثات لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، واصلت كوريا الشمالية تطوير ترسانتها النووية، وأكدت أن وضعها بوصفها دولة نووية غير قابل للتراجع.

كما عززت بيونغ يانغ علاقاتها العسكرية والسياسية مع موسكو، بما في ذلك إرسال قوات لدعم روسيا في حربها بأوكرانيا.