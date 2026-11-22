أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك استهداف أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه هذه الهجمات من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار طالت الأعيان والمنشآت المدنية.

وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الغاشمة، وتشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومقار المنظمات الدولية، وضمان سلامة العاملين فيها، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة».

وأضافت: «المملكة تجدد موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدته وسيادته، ومؤسساته الشرعية، وتُعبر عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل».