اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحزب الديمقراطي بالتسبب في خسائر تجاوزت 6 تريليونات دولار في الأسواق المالية الأمريكية منذ فوزه في انتخابات التجديد النصفي، محذراً من استمرار التراجع إذا لم يغير الديمقراطيون سياساتهم، فيما دعا الأمريكيين إلى عدم القلق بشأن مستقبل الاقتصاد.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» (الأحد)، إن الأسواق خسرت أكثر من 6 تريليونات دولار منذ «الفوز الغريب إلى حد ما» للديمقراطيين في انتخابات 3 نوفمبر، مضيفاً أن مؤشر ناسداك وحده تراجع بنسبة 20%.

وعزا الرئيس الأمريكي هذه الخسائر إلى ما وصفه بسياسات الديمقراطيين المناهضة للنمو، متهماً إياهم بالتركيز على الانتقام السياسي، ومحذراً من أن الوضع قد يزداد سوءاً ما لم يغيروا نهجهم «بسرعة».

ورغم لهجته التحذيرية، دعا ترمب الأمريكيين إلى عدم الخوف، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها، وأن هناك تطورات إيجابية تشهدها البلاد.

وكان الديمقراطيون قد حققوا مكاسب واسعة في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 3 نوفمبر، وأصبحوا في طريقهم لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس مع بدء الدورة الجديدة في يناير 2027، وهو تحول من شأنه أن يغير موازين القوى السياسية في واشنطن ويزيد احتمالات المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن ملفات اقتصادية وتشريعية.

وجاءت تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية موجة بيع حادة، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى نطاق التصحيح، وهبوط ناسداك وسط ضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وتزامن التراجع مع مخاوف المستثمرين من انعكاسات التوجهات التنظيمية للديمقراطيين، ولا سيما بشأن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نتائج أعمال شركات التكنولوجيا وتقييماتها المرتفعة، وهي عوامل ساهمت في زيادة الضغوط على القطاع، دون أن تثبت وحدها أن نتائج الانتخابات كانت السبب المباشر لكامل خسائر الأسواق.

وتعيد تصريحات ترمب فتح الجدل بشأن العلاقة بين نتائج الانتخابات وتقلبات الأسواق المالية، في وقت يترقب المستثمرون تأثير انتقال السيطرة على الكونغرس على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا ومخاوف بشأن مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.