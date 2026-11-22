فيما تحدثت أنباء عن ثلاث هجمات جديدة استهدفت سفناً في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم (الأحد)، إصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، جراء انفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في القاعدة البحرية بميناء بنغازي، وسط اشتباه في تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر طبية أن المصابين تعرضوا لجروح طفيفة، ويتلقون العلاج في بنغازي، فيما شهدت المدينة تطورات أمنية متلاحقة شملت استهداف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة الساحل، وتعامل القوات الليبية مع هجوم ثالث بزوارق مسيّرة.



استهداف سفينتين واعتراض زوارق



وفي تطور منفصل، أفادت مصادر عسكرية ليبية لوكالة «رويترز» باستهداف سفينة تجارية ترفع علم مالطا بواسطة زورق مسيّر قبالة ساحل بنغازي، مؤكدة إنقاذ طاقمها، فيما أعلنت المصادر أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 20 زورقاً مسيّراً خلال المساء.



من جهتها، ذكرت قناة «العربية» أن الجيش الليبي يتعامل مع هجوم ثالث بزوارق مسيّرة قبالة الميناء، في إطار الهجمات التي استهدفت سفناً في المنطقة.



حكومة الوحدة تحذر من تدويل الصراع



من جانبها، أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها إزاء الانفجار الذي شهدته بنغازي، مؤكدة رفضها تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الخارجية.



وقالت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية بشأن الحادث، وما تثيره من مخاوف من إقحام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية، بما يهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.