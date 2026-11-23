يخوض ممثلو الوطن الهلال والأهلي والاتحاد ثلاث مباريات صعبة، إذ يحل الهلال ضيفاً على نيفتشي الأوزبكي 4:45 عصراً، كما يلتقي الأهلي مستضيفه الشمال القطري 7:00 مساء، ويستضيف الاتحاد باختاكور الأوزبكي 9:15 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

على استاد باختاكور بطشقند، يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بسجل مميز أمام الفرق الأوزبكية، إذ لم يخسر مطلقاً مباراته الأولى أمام أي فريق أوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين، فيما سيكون على نيفتشي تقديم أفضل مستوياته إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال لا سيما وأنه لم يسبق للفريق الأوزبكي تحقيق أي انتصار خلال ثماني مواجهات جمعته مع أندية السعودية.

وعلى استاد البيت بالخور القطرية، يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء منتشياً بفوزه القوي على ضيفه النصر في الدوري السعودي، ورغم أنه لم يتعرض حامل اللقب في النسختين الماضيتين لأي خسارة حتى الآن في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه عانى من عدم استقرار نتائجه خلال مشواره في البطولة، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين.

ومع ذلك، سيكون الأهلي واثقاً من حظوظه، ليس فقط لأنه لم يتعرض للخسارة في مبارياته الأخيرة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بل أيضاً لأنه لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 13 مباراة خاضها أمام الفرق القطرية في البطولة، محققاً تسعة انتصارات وأربعة تعادلات.

فيما يتطلع الشمال إلى مواصلة سجله الخالي من الخسارة أمام الفرق السعودية، بعدما كان قد حقق مفاجأة مدوية بفوزه على الهلال بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة، وتعادل في وقت سابق مع الاتحاد بنتيجة 1-1، لكن الشمال لم يتمكن من البناء على انتصاره أمام الهلال، حيث تعرض للخسارة بنتيجة 0-1 أمام الاستقلال قبل ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، سيدخل الفريق هذه المواجهة بطموحات كبيرة، إذ إن تحقيق الفوز سيجعله يتساوى مع الأهلي برصيد ثماني نقاط، كما سيبقي على آماله في التأهل إلى دور الـ16.

وعلى استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يعوّل الاتحاد على سجله المميز أمام باختاكور من أجل تحقيق الفوز، حيث لم يتعرض الفريق للخسارة في مواجهاته الأربع السابقة أمام الفريق الأوزبكي، محققاً الفوز في ثلاث منها، لكن الاتحاد، المتوج بلقب البطولة القارية مرتين سابقاً، مطالب باستعادة مستواه إذا أراد الخروج بالنقاط الثلاث، بعدما شهد مشواره في البطولة حتى الآن خسارته في كلتا المباراتين اللتين خاضهما على أرضه، فيما تعادل خارج أرضه في لقاء وانتصر في لقاء ليحصد أربع نقاط ويطمع في تحقيق أولى انتصاراته على أرضه وبين جماهيره.

أما باختاكور، فيمر بوضع أكثر صعوبة، بعدما جمع نقطتين فقط خلال مبارياته الأربع، وتزداد صعوبة المهمة أمام الفريق القادم من وسط آسيا بالنظر إلى أنه لم يحقق أي انتصار في مبارياته الست الأخيرة خارج أرضه ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تعادل ثلاث مرات وخسر ثلاثاً.