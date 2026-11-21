علمت «عكاظ» من مصادرها أن قائد فريق الهلال سالم الدوسري، ينتظر العرض الرسمي من ناديه الحالي، من أجل حسم مستقبله الاحترافي قبل دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» في مطلع يناير 2027، إذ سينتهي عقده مع الزعيم في يونيو 2027، ويتزامن دخول اللاعب للفترة «الحرة» مع بدء الانتقالات الشتوية في الثالث من يناير القادم، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته.



وكشفت المصادر أن الدوسري يضع الأولوية لنادي الهلال من أجل تجديد عقده وإنهاء مشواره الكروي مع الزعيم، في الوقت الذي تراقب عدد من الأندية في دوري روشن مصير اللاعب مع ناديه، إذ تنتظر الأندية دخول اللاعب الفترة «الحرة» من أجل التفاوض معه والتوقيع دون الرجوع لناديه.



من جانب آخر، استبعد مدرب الهلال سيموني إنزاغي، اللاعب سالم الدوسري من قائمة الفريق التي غادرت إلى أوزبكستان، من أجل خوض مواجهة نيفتشي الأوزبكي (الإثنين) القادم الساعة 4:45 على استاد الاستقلال فيرجانا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، على الرغم من إعلان طبيب نادي الهلال، خوان خوسيه خيمنيز، في 15 نوفمبر الجاري عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، عبر مقطع فيديو عبر حساب النادي على منصة «إكس» وتحدث قائلاً: «إن سالم الدوسري تجاوز الآلام التي تعرض لها في الركبة في نهاية أكتوبر الماضي».



وكان الدوسري غاب عن مواجهة الهلال ضد الفتح التي أقيمت (السبت) 31 أكتوبر الماضي على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وأيضاً عن مباراة الهلال أمام شباب الأهلي الإماراتي (الثلاثاء) الثالث من نوفمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، 0/2 بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.