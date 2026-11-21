كشفت بيانات الهيئة العامة للعقار، ارتفاع قيمة الصفقات الإيجارية في السعودية بنسبة 26% على أساس سنوي خلال أكتوبر 2026، لتبلغ نحو 9.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.93 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب البيانات، جاء النمو مدفوعاً بارتفاع قيمة الصفقات الإيجارية غير السكنية بنسبة 46% إلى نحو 5.11 مليار ريال، لتستحوذ على 51% من الإجمالي.



32 % ارتفاع بعدد الصفقات الإيجارية



وارتفعت قيمة الصفقات الإيجارية السكنية بنسبة 10% إلى نحو 4.88 مليار ريال، بما يمثل 49% من الإجمالي. وارتفع عدد الصفقات الإيجارية بنسبة 32% إلى نحو 399.4 ألف صفقة خلال أكتوبر 2026، مقابل 302.3 ألف صفقة خلال الشهر المماثل من 2025. وارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 29% إلى نحو 300.4 ألف صفقة، فيما زادت الصفقات غير السكنية بنسبة 41% إلى نحو 99 ألف صفقة.



الرياض تتصدر



وتصدرت الرياض أعلى المناطق الإدارية من حيث قيمة الصفقات الإيجارية بقيمة 4.2 مليار ريال، تلتها مكة المكرمة بقيمة 2.5 مليار ريال. وتصدرت منطقة الرياض المناطق الإدارية من حيث عدد الصفقات الإيجارية، بعد تسجيلها 131.4 ألف صفقة، تمثل 33% من إجمالي الصفقات في المملكة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ100.6 ألف صفقة، ثم المنطقة الشرقية بـ66.5 ألف صفقة.



تركز السيولة



وتركزت السيولة العقارية في المناطق الكبرى، حيث تصدرت مكة المكرمة المناطق من حيث قيمة الصفقات بنحو 9.40 مليار ريال، مستحوذة على 34% من الإجمالي. وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بنحو 7.49 مليار ريال وبحصة 27%، ثم المنطقة الشرقية بنحو 4.51 مليار ريال وبنسبة 16%. وبلغت قيمة الصفقات العقارية في عسير نحو 4.19 مليار ريال، بما يعادل 15% من إجمالي قيمة الصفقات خلال الشهر.



30 % ارتفاع لعدد العقود الإيجارية



ارتفع عدد العقود الإيجارية في المملكة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال أكتوبر 2026 ليبلغ 341.5 ألف عقد، مدعوماً بارتفاع العقود السكنية وغير السكنية. وسجلت العقود الإيجارية السكنية نمواً بنسبة 27% لتصل إلى نحو 269.9 ألف عقد، فيما ارتفع عدد العقود الإيجارية غير السكنية بنسبة 41% ليبلغ 71.6 ألف عقد.



32 % انخفاض الصفقات السكنية



انخفضت قيمة الصفقات العقارية في السوق السعودي خلال شهر أكتوبر 2026 بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 27.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 46.43 مليار ريال خلال الشهر نفسه من عام 2025. وجاء التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصفقات السكنية بنسبة 32% إلى نحو 13.33 مليار ريال، مقابل 19.73 مليار ريال في أكتوبر 2025، إلى جانب انخفاض الصفقات غير السكنية بنسبة 45% إلى نحو 14.56 مليار ريال، مقابل 26.70 مليار ريال."