يواصل فريق الاتحاد الإستفادة من منظومة متخصصة في تحليل البيانات والإحصاءات الرياضية، من خلال ما تقدمه من بيانات وإحصاءات ورصد رقمي للفريق الحالي، إلى جانب التقارير والمعلومات التي تسهم في دعم عمل الإدارة الرياضية، وتخدم مختلف الجوانب المرتبطة بالفريق. حيث تعمل هذه المنظومة مع جهاز كرة القدم في النادي بالإضافة لاكتشاف المواهب ودعم القرارات الفنية لمدرب الفريق ينز فيسنغ.



وفي الجانب الفني، يواصل مساعد المدرب هاري بوفال مهامه مع النادي، ضمن منظومة عمل متكاملة تتوافق فيها أدواره مع مهام المساعدين المحليين، دون تعارض، وبما يعزز التنسيق داخل الجهاز الفني.



من جهته، يواصل الألماني ينز فيسنغ وطاقمه الفني الإشراف المباشر على عمليات الرصد والمتابعة، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات التي توفرها الشركة، بما يدعم تقييم الأداء ويرفع من دقة القرارات الفنية.



وتشير مؤشرات العمل الفني إلى تطور مستويات عدد من اللاعبين بدرجة ملحوظة، بالتزامن مع بدء المدرب استعادة العناصر المصابة تدريجياً، والعمل على تجهيزها للعودة إلى المشاركة وفقاً لمدى اكتمال جاهزيتها.



وفي هذا الإطار، منح المدرب اللاعب أحمد شراحيلي فرصة المشاركة لمدة شوط كامل أمام العلا، فيما بدأ اللاعب المالي دومبيا الاندماج في التدريبات والمشاركة مع زملائه، في خطوة تعزز مؤشرات عودته التدريجية إلى الفريق، مع استمرار تقييم جاهزيته قبل العودة للمشاركة الرسمية.



وتشمل منظومة العمل إعداد تقارير فنية متكاملة عن كل لاعب، تتناول مستويات الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية واللياقية، في إطار توجه الهدف منه الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الاستعداد والتركيز ضمن أولويات المدرب.



ولا يقتصر الهدف على بلوغ الجاهزية اللازمة للمشاركة، بل يتجاوز ذلك إلى الوصول إلى جاهزية متكاملة بنسبة 100% على مختلف المستويات، بما يضمن إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.



الاتحاد يعمل بمنظومة تجمع بين التحليل الرقمي والتقييم الفني المباشر، بهدف تطوير مستويات اللاعبين، واستعادة المصابين، والوصول إلى فريق مكتمل الجاهزية بأعلى درجات التركيز والاستعداد. لإيمان مدرب الفريق بأن المنافسة بهذا الفريق تحتاج جهداً مضاعفاً من كافة النواحي الفنية والبدنية واللياقة والجاهزية الذهنية.