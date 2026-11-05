يخوض المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عاماً مساء اليوم (الخميس) مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 17 عاماً 2026.



ويحلّ الأخضر ضيفاً على منتخب قطر في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.



ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس (الأربعاء) تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، أعقبه مران تكتيكي، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



وعلى صعيد متصل، أقيمت محاضرة للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاماً في النواحي التحكيمية، استعرض فيها المحاضر التحكيمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم علي الطريفي وبحضور نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالرحمن العمري والمحاضر التحكيمي مرعي العواجي، أبرز المستجدات والتحديثات في قانون لعبة كرة القدم، إضافة إلى شرح تقنية نظام دعم الفيديو (FVS) الذي سيتم استخدامه في منافسات كأس العالم تحت 17 عاماً.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عاماً يأتي ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا، الأوروغواي، وهايتي.