أكد الملاكم الفلبيني كارل مارتن، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن مشاركته في مواجهات «المكسيك ضد العالم» ضمن فعاليات موسم الرياض تمثل المحطة الأبرز في مسيرته الاحترافية، عقب تتويجه بلقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» الفضي لوزن الريشة، بعد تغلبه على المكسيكي ديفيد بيكاسو بقرار الحكام المنقسم (SD)، إثر مواجهة امتدت إلى 10 جولات.



وقال مارتن لـ«عكاظ»: «أحترم قرار الحكام رغم اختلاف آرائهم، وأنا سعيد بتحقيق الفوز، وأقدر قرارهم كثيراً».



وعن الدعم الجماهيري الذي حظي به خلال المواجهة، أضاف: «أنا سعيد للغاية بوجود الجماهير الفلبينية هنا في السعودية، إلى جانب المشجعين من مختلف الدول، فقد قدموا لي دعماً كبيراً، وأشكرهم جميعاً على مساندتهم».



ووصف مارتن مشاركته في موسم الرياض بأنها الأهم في مسيرته، قائلاً: «هذا أكبر نزال في مسيرتي الاحترافية، وأنا سعيد بوجودي ضمن هذا الحدث الكبير، وأتقدم بالشكر إلى تركي آل الشيخ وجميع المسؤولين والمنظمين والجماهير على دعمهم وتنظيم هذا الحدث».



واختتم الملاكم الفلبيني حديثه لـ«عكاظ» بالكشف عن دلالة الرقصة التي أداها احتفالاً بانتصاره، موضحاً أنها تعود إلى تقاليد شعب «إيفوغاو» في الفلبين، وتعكس اعتزازه بموروثه الثقافي.