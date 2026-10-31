خطف بوروسيا دورتموند التعادل في الدقائق الأخيرة على أرض مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة (2- 2)، اليوم، في قمة الكرة الألمانية ومباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.



وشهدت المباراة في بدايتها تكريم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) الاثنين الماضي بعد تفوقه على الثنائي كيليان مبابي ولامين يامال نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.



وخلال المباراة عانى بايرن ميونخ من اضطراره لتولي الإنجليزي آرون دانكس، الذي يتولى مهام تدريب الفريق بدلاً من فينسنت كومباني الغائب بسبب مرضه، حيث أجرى الفريق ثلاثة تبديلات اضطرارية شهدت خروج كل من إسماعيل صيباري وسيرجي جنابري ومايكل أوليسي خلال 90 دقيقة.



وسجل دورتموند هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 33 بداعي وجود تدخل على حارس مرمى بايرن ميونخ يوناس أوربيج، قبل أن ينجح الفريق البافاري في تسجيل هدف التقدم عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 55 أهدر هاري كين فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ بعدما أضاع ضربة جزاء، ثم سجل دورتموند هدف التعادل عن طريق سيرو جراسي في الدقيقة 60، وعاد بايرن ميونخ للتقدم مجدداً عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 89.



وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.