قررت المحكمة الرياضية في البرازيل إيقاف مهاجم سانتوس نيمار دا سيلفا مباراتين بعد واقعة تغطية فمه خلال مشادة مع لاعب منافس.



وتعود الحادثة إلى مباراة سانتوس وباهيا، التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري البرازيلي.



واعتبرت المحكمة أن ما قام به نيمار مخالف لبروتوكول جونيور لمكافحة العنصرية، والذي تم إقراره بعد اتهام نجم ريال مدريد جونيور للاعب بنفيكا الأرجنتيني بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له وهو يغطي فمه بقميصه في مباراة بدوري أبطال أوروبا مطلع العام الحالي.



وبهذا القرار، سيغيب نيمار عن 3 مواجهات مقبلة لسانتوس، مباراة بسبب تراكم الإنذارات، ومباراتان عقوبة انضباطية بسبب تغطية الفم