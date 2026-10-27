أبدى الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بفوز فريقه على الغرافة القطري بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال بوسيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «استحققنا الانتصار، قدمنا أداءً مميزاً منذ البداية وسيطرنا على مجريات اللعب، لكن عدم استثمار الفرص حال دون حسم النتيجة في الشوط الأول».



وأضاف: «الغرافة نجح في العودة لأجواء المباراة في الشوط الثاني، وهو فريق نحترم قدراته، أهنئ ماتيوس غونسالفيس على هدفه المميز، ونتطلع لمواصلة المستويات الجيدة».



وأشار مدرب الأهلي إلى أن فريقه أهدر فرصاً عديدة كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً، مؤكداً صعوبة المرحلة في ظل ازدحام الجدول ومواجهة فرق قوية في بطولات متعددة.



وعن استقبال الأهداف، قال: «استقبال الأهداف أمر مزعج، لكن هناك تحسن مستمر في أداء المجموعة، عملنا في فترة التوقف على معالجة جوانب فنية، واللاعبون يبذلون جهداً كبيراً رغم الضغط، لم نصل بعد للمستوى الذي نطمح له».



غونسالفيس: الأهم هو الانتصار



من جانبه، أعرب ماتيوس غونسالفيس، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالتسجيل، وقال: «سعيد بالهدف وصناعة الفرص، أحرص على تقديم مساهمات مؤثرة، أشكر الجهاز الفني على ثقته، وأنا جاهز دائماً لخدمة الفريق سواء أساسياً أو بديلاً».



مارتينيز: الطرد نقطة التحول



بدوره، قال البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة: «قدمنا مباراة تنافسية خاصة في الشوط الثاني، حالة الطرد كانت نقطة تحول ومستحقة، وهدف الأهلي الثاني جاء بعدها».



وأضاف: «الفريقان تقاسما مجريات المباراة، أشيد بما قدمه لاعبونا رغم الغيابات، صنعنا فرصاً عديدة بعد دخول ياسين براهيمي لكن لم نستثمرها، وعلينا العمل على تحسين الفاعلية الهجومية».