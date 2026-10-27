يحل ممثل الوطن فريق نيوم ضيفاً ثقيلاً على نظيره الشباب العُماني وذلك عند تمام الساعة ٧:٤٥ من مساء اليوم (الثلاثاء) على ستاد المجمع الرياضي ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من النسخة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026–2027، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء، في إطار جهوده لتعزيز التنافسية بين الأندية الخليجية والارتقاء بمستوى مسابقات الأندية في المنطقة.

يدخل فريق نيوم هذا اللقاء سعياً لمواصلة انتصاراته بعد تفوقه في اللقاء الافتتاحي على الشعب حضرموت اليمني برباعية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن وصيفه الدحيل القطري، فيما يدخل فريق الشباب العُماني هذا اللقاء سعياً لتحقيق انتصاره الأول في البطولة بعد خسارته من الدحيل بثلاثية نظيفة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، يلتقي الرفاع البحريني مع نادي قطر القطري على استاد مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم في الجولة الافتتاحية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهم، فيما يأمل نادي قطر حصد فوزه الأول، بعد تعادله مع الزوراء العراقي بنتيجة 1-1 في الدوحة خلال الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثالثة، يستضيف كاظمة الكويتي نظيره عجمان الإماراتي على استاد الصداقة والسلام، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكويتي إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الاتفاق السعودي، فيما يتطلع عجمان إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، بعد تغلبه على أربيل العراقي في الجولة الماضية.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة تشهد إقامة ست مباريات على مدار يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء)، حيث تتطلع الفرق المشاركة إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزّز حظوظها في التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ سيتأهل الأول والثاني من المجموعات الثلاث كما سيتأهل صاحبا أفضل مركزين ثالثين.