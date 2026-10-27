يخوض ممثل الوطن فريق الهلال لقاءً هاماً ضد فريق الشمال القطري وذلك في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد البيت في مدينة الخور بقطر، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب).

طموح الزعيم يصطدم برغبة الشمال

يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة جداً ورغبة كبيرة في الحفاظ على العلامة الكاملة ومطاردة الصدارة؛ حيث يملك في رصيده 6 نقاط كاملة جمعها من انتصارين متتاليين على الغرافة والسد القطريين. في المقابل، يتطلع نادي الشمال القطري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره التاريخي اﻷول في المسابقة، إذ يمتلك في رصيده نقطتين فقط بعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين، ويبحث عن تدوين انتصاره الأول في المسابقة ﻹنعاش آماله في التأهل.

صراع تكتيكي بين إنزاغي وبراتس

يعتمد المدير الفني للهلال الإيطالي سيموني إنزاغي على أسلوب هجومي ضاغط ومستحوذ يتسم بالمرونة التكتيكية عبر خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1، مستغلاً جودة لاعبي خط الوسط في صناعة اللعب والتحول السريع من الدفاع للهجوم مع تفعيل الأطراف. أما فريق الشمال بقيادة مدربه الإسباني ديفيد براتس، فيعتمد على خطة متوازنة تميل إلى التنظيم الدفاعي الحذر مع الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة وتضييق المساحات في الخلف لمحاولة امتصاص الاندفاع الهجومي المتوقع من «الزعيم».

نجوم الحسم وأبرز غيابات الموقعة

يقود كتيبة الهلال نخبة من النجوم اللامعين، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، وصانع الألعاب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش- سافيتش، والمايسترو البرتغالي روبين نيفيز، إضافة إلى صمام الأمان الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

أما في جانب الشمال القطري، فترتكز القوة الضاربة للفريق على الثنائي الجزائري رياض محرز الذي يقود الجبهة اليمنى والحلول المهارية، والمهاجم القناص بغداد بونجاح في عمق الهجوم، إلى جانب لاعب الوسط البرتغالي تياغو سيلفا والمدافع الإسباني المخضرم بابلو ماري.

وعلى صعيد الغيابات، يدخل الهلال اللقاء مفتقداً لخدمات المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها أخيراً، إلى جانب غياب الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل بداعي الإيقاف الانضباطي الآسيوي.