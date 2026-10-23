تغلب فريق النصر على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وافتتح عبدالله الحمدان التسجيل للنصر في الدقيقة الرابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز كريستيانو رونالدو النتيجة بالهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة الـ49.



وقلّص بونغوندا الفارق للفيصلي برأسية في الدقيقة الـ66، فيما أضاف أنجيلو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الـ79، ليرفع النصر رصيده إلى 25 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.



ويعزز هذا الانتصار موقع النصر في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب، مؤكداً طموحاته في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، في حين يجد الفيصلي نفسه أمام مهمة صعبة لتجاوز منطقة الهبوط والابتعاد عن مؤخرة الجدول.