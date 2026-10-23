التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم (الجمعة)، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد إسحاق دار، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية بمدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جرى التأكيد على إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولاتها الجبانة في استهداف المناطق المدنية داخل المملكة.

كما ناقش الجهود الرامية إلى خفض التوتر، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، مجددَين التزام البلدين المشترك بدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.